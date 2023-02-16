خلال 12 ساعة.. اعتقال عصابة متهمة بخطف وقتل طفلتين في بغداد

وذكر اعلام الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من الجهاز في بغداد تمكنت من إلقاء القبض على عصابة مكونة من 3 أشخاص قاموا بخطف وقتل طفلتين لم يتجاوز عمرهما السابعة بعد مساومة ذويهما على مبالغ مالية".وأضاف، ان "العملية تمت بعد استحصال الموافقات القضائية، إذ جرى مداهمة منازل المتهمين في منطقة حي أور شرقِ العاصمة بغداد والعثور على جثتي الضحيتين، وسلاح ناري ضُبط بحوزة المتهمين".وأتم البيان: "جرى تدوين أقوالهم وإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".