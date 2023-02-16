ضحايا امنيون ومقتل "دواعش".. السومرية تكشف تفاصيل أحداث الطارمية

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة من قبل قسم استخبارات وامن/قيادتنا، ومن خلال العمليات الاستباقية الخاصة بتأمين الحماية للزيارة الرجبية، تمكنت قوة من لواء المغاوير/قيادتنا، من مداهمة وكر لعصابات داعش الارهابية وقتل ثلاث إرهابيين".وأضاف البيان أن "أحد الإرهابيين كان يرتدي حزاماً ناسفاً في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد".من جهته، قال مصدر أمني لـ السومرية نيوز إن "منتسبين اثنين استشهدوا، احدهم ضابط برتبة ملازم اول خلال اشتباكات عنيفة مع عصابات داعش الارهابية في الطارمية ايضا".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بإصابة جندي بنيران قناص داعش شمالي العاصمة بغداد.وقال المصدر لـ السومرية نيوز إن "جندياً أصيب نتيجة تعرضه لنيران قناص داعشي ضمن بستان حسيبة في منطقة الطابي ضمن قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد".وأضاف، أن "قوة امنية نفذت عملية تفتيش بحثا عن المنفذين".