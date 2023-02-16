في كركوك.. تدمير 22 مضافة وتفجير عبوات ناسفة

أعلنت وزارة الدفاع، الخميس، عن تدمير 22 مضافة وتفجير عبوات ناسفة في محافظة كركوك.



وقالت الوزارة في بيان، "تمكنت أبطال فوج القوات الخاصة الثالث لواء القوات الخاصة الثالث في وادي الشاي بمحافظة كركوك، وبعد ورود معلومات استخبارية، من تدمير مضافات للإرهابيين عدد (٢٢)".

وأضافت كذلك تم "تفجير عبوات ناسفة عدد (١٠)، وتخريب انفاق عدد (٦) احدهم مفخخ، والعثور على حزام ناسف".