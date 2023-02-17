بحوزتهِ مبالغ مزورة.. القبض على متهم في البصرة

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تستمر عمليات الضبط التي تنفذها هيأة المنافذ الحدودية من خلال ممارسة دورها الرقابي وتكثيف عمليات التفتيش والبحث لمنع دخول وخروج اي مواد ممنوعة حيث تمكنت مديرية منفذ الشلامجة الحدودي من القاء القبض على مسافر عراقي وبحوزته مبلغ من العملة العراقية (مزوره) مقداره (١،٢٥٠،٠٠٠) مليون ومئتان وخمسون الف دينار عراقي "فئة خمسة وعشرون الف".واضافت: "تمت عملية الضبط في صاله الوافدين ( القدوم ) من قبل منتسبي مركز شرطة الكمارك ومنتسبي مديريتنا"، موضحة انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي واحالة المتهم والمضبوطات الى مركز شرطة كمرك الشلامجة".