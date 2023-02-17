ذوي متوفي يعتدون على كادر طبي جنوبي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "مشاجرة بين ذوي متوفي مع الكادر الطبي في ردهة الطوارئ داخل مستشفى الزعفرانية تطورت الى الاعتداء على الكادر الطبي بالضرب والشتم".واضاف ان "قوة امنية تدخلت واعتقلت اثنين من المعتدين على الكادر".