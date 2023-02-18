اعتقال أحد مثيري الفتن الطائفية شرقي بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، أن "معلومات وردت من صاحب مطعم ضمن شارع فلسطين عن وجود شخص مشتبه به اثار الرعب بين المواطنين"، لافتاً إلى أن "القوات الأمنية توجهت إلى المطعم وألقت القبض عليه".وتبين، وفق المصدر، أن "المتهم يحمل كارتون سكائر مصفوفة على شكل حزام ناسف و لم يحمل اي مستمسك ثبوتي ولديه اوراق للحركة المولوية المثير للفتنة الطائفية".وأشار إلى "استصحابه لمركز شرطة القناة وتسليمه بموجب وصل استلام اصولي".