في بغداد.. العثور على جثة طفل تحملها "كلاب سائبة"

أفاد مصدر أمني، بالعثور جثة طفل تحملها كلاب سائبة شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "وردت معلومات ضمن قاطع الشعب عن وجود مجموعة من الكلاب السائبة تحمل جثة طفل وبعد الوصول اليها تبين وجود طفل ذكر لم يتجاوز ٧ ايام".

وأضاف المصدر أنه "تم نقل الطفل الى الطب العدلي".