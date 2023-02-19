بينهم امرأة.. اعتقال 5 متهمين للقضاء في واسط

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز قسم مكافحة الاجرام في واسط تمكنت من القاء القبض على 5 متهمين بينهم امرأة، مطلوبين قضائيا وفق أحكام المواد (444 و 442 و 421 و 342).وأضافت، أن "عملية إلقاء القبض تمت خلال تنفيذ أوامر قبض قضائية صادرة بحقهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم الى القضاء".