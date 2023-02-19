اعتقال 28 متهماً بينهم مطلوبين بأحكام إرهابية في خمس محافظات

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قيادة عمليات البصرة وميسان والفرقة الرابعة عشر والسادسة عشر والسابعة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات، تم نصب كمائن محكمة في مناطق المحافظات (بغداد والبصرة وميسان ونينوى وكركوك)".وأضافت، أن "الكمائن أسفرت عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (4 إرهاب) في قضائي المجر الكبير وقلعة صالح و (26) متهما بقضايا قانونية متنوعة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها".وأتم البيان: "جرى تسليم المتهمين إلى الجهات المعنية أصولياً".