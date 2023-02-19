بغداد.. السجن المؤبد بحق ثلاثة مجرمين بتهمة التعاطي وتجارة المخدرات

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المجرمين ضبط بحوزتهم على كميات مختلفة من المواد المخدرة واعترفوا بقيامهم بالمتاجرة فيها خلافا لأحكام القانون".وأضاف ان "المحكمة أصدرت قرارها استناداً لإحكام المادة 28/اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".