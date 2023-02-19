بغداد.. القبض على متهمين حاولا نقل أدوية متنوعة بدون تخويل رسمي

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تواصل قطعات الشرطة الاتحادية أداءها الأمني العالي في الحفاظ على الأمن وبسط سلطة القانون، حيث تمكّنت قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري مع مفرزة من نجدة اليرموك، عن طريق تنفيذ ممارسة أمنية مشتركة في منطقة (المنصور)، من إلقاء القبض على متهمين اثنين ضٌبِطَت بحوزتهما أدوية متنوعة بدون تخويل رسمي، ويستقلان عجلة نوع (هونداي اكسنت)".واضافت انه "تم تسليمهما مع المضبوطات والعجلة الى جهة الاختصاص اصولياً لإكمال الإجراءات القانونية بحقهما".