حاولوا اجتياز الحدود.. القبض على (27) متسللا اجنبيا

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "ضمن مهام قوات الحدود في منع حالات التسلل والتهريب وبناءاً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت آمرية حدود السواحل في قيادة حدود المنطقة الرابعة من إلقاء القبض على (27) متسللاً اجنبياً حاولوا تجاوز الحدود".واضافت انه "تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".