مقتل منتسب في الحشد بمشاجرة شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، الأحد، بمقتل منتسب في الحشد بمشاجرة شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة وقعت بين اشخاص تطورت الى استخدام السلاح الخفيف ضمن منطقة الدولعي".

وأضاف المصدر أن "المشاجرة اسفرت عن مقتل شخص منتسب في هيئة الحشد الشعبي".