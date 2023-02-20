اعتقال متهم قتل والده إثر مشاجرة عائلية في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "على إثر ورود معلومات عن وجود مشاجرة عائلية شمال غربي العاصمة بغداد، تمكّنت قوة مشتركة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية مسنود بالجهد الاستخباري، بإحكام السيطرة على مكان حادث قتل، وإلقاء القبض وبوقت قياسي على متهم أقدم على قتل والده نتيجة خلاف عائلي".وأضافت، أن "عملية القاء القبض تمت من خلال سرعة البحث والتحري وتطويق مخارج المنطقة والاستعانة بمنظومة كاميرات المراقبة والتي اسفرت بالقبض على الجاني، وقد ضبط بحوزته سلاح الجريمة (بندقية كلاشنكوف، 15 اطلاقة)".وأتم البيان: "جرى إحالة المتهم مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص اصولياً لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقه".