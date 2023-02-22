الداخلية تؤشر انخفاضاً كبيراً بجرائم الاتجار بالبشر

وذكرت وزارة الداخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز انها "عقدت الجلسة 33 للجنة المركزية لمكافحة الاتجار بالبشر برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري لتحقيق أهداف قانون مكافحة الاتجار بالبشر 28 لسنة 2012، مركز إعداد وتأهيل القادة، بحضور اعضاء اللجنة من المستشارين والمدراء العامين في الوزارات والهيئات والجهات ذات العلاقة، فضلاً عن عدد من القادة والضباط".وأكد الشمري على "أهمية العمل الاستثنائي لمكافحة هذه الحالات الدخيلة على مجتمعاتنا وتوظيف جميع الإمكانيات من خلال تعاون جميع الجهات المعنية، مبيناً أن هناك انخفاضاً بجرائم الاتجار بالبشر، ويوجد تنسيق مع القضاء لتشديد العقوبات الصارمة بحق مرتكبيها، مشيداً بالجهود الكبيرة للقضاء في هذا المجال".وشدد على "أهمية تكاتف الجهود بين وزارة الداخلية وباقي المؤسسات ودوائر الدولة، للحد من انتشار هكذا حالات".وشهدت الجلسة، بحسب البيان، "عدداً من المداخلات من قبل الحضور الذين أكدوا على أهمية العمل والإعداد الصحيح لمكافحة هذه الظاهرة وايجاد السبل الكفيلة بردع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن".