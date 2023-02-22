وزير الداخلية يترأس اجتماعاً مهماً بشأن رفع السيطرات داخل بغداد

وذكر بيان لمكتب الوزير، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "لمناقشة توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، ترأس وزير الداخلية، اليوم، اجتماعاً ضم قائد عمليات بغداد وقائدي شرطة الرصافة والكرخ ومدراء الجهات الاستخبارية ومدير شؤون السيطرات والطرق الخارجية بشأن تخفيف العبء عن المواطنين ورفع السيطرات داخل العاصمة بغداد".وأكد الشمري، على "ضرورة العمل وفق الخطط المرسومة في تعزيز الجهد الاستخباري الدقيق، ورفع القدرات بما يتلاءم والمرحلة المقبلة مع ضمان أمن واستقرار العاصمة بغداد، مجدداً التأكيد على إيجاد أفضل السبل الكفيلة بانسيابية حركة الشارع من خلال رفع السيطرات وتعزيز تواجد عناصر المرور".