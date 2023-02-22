الأمن يلقي القبض على متسولين يمارسون أفعالاً مخلة في بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بإلقاء القبض على متسولين يمارسون أفعالاً مخلة بالآداب في العاصمة بغداد.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "قوة امنية تمكنت من القبض على ثلاثة احداث من المتسولين يمارسون افعالاً مخلة بالآداب وامام انظار المواطنين أسفل جسر المشاة ضمن منطقة زيونة".

