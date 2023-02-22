رئيس الجمهورية يدعو لرص الصفوف بعد جريمة ديالى

وقال رشيد في تغريدة له عبر تويتر تابعتها السومرية نيوز، إنه "نعزي أسر ضحايا الجريمة البشعة في منطقة الجيالية بمحافظة ديالى وندعو جميع المواطنين والقوى السياسية الى رص الصفوف وتفويت الفرصة على أصحاب النوايا السيئة ممن يريدون إثارة الفتنة في ديالى".واضاف انه "على الاجهزة الامنية ملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة وإتخاذ ما يلزم لمنع تكرار هذه الجرائم".