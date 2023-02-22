مقتل تدريسي متقاعد باطلاق نار في المسيب

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بمقتل تدريسي متقاعد باطلاق نار في المسيب بمحافظة بابل.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "تدريسياً متقاعداً قتل باطلاق النار عليه من قبل مجهول يستقل دراجة نارية ويرتدي قناعاً للوجه قرب سوق المسيب". ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.

