ميسان.. اعتقال ثلاثة متهمين بحوزتهم اسلحة واعتدة غير المرخصة

وقال قائد عمليات ميسان الفريق الركن محمد جاسم الزبيدي في بيان ورد لـ السومرية نيوز،ان "القطعات الأمنية من الفوج الثاني والثالث لواء المشاة السابع والتسعين التابعين لقيادة العمليات قامت بتنفيذ عملية أمنية منفصلة اسفرت عن القاء القبض على ثلاثة متهمين وفق احكام المادة 4/إرهاب وضبط كميات كبيرة من الاسلحة والاعتدة غير المرخصة في قضائي المجر والميمونة".واشار الى انه "تم تسليم المتهمين والمضبوطات الى جهة الطلب اصولياً".