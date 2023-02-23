وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز،ان "مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية ذاتها تمكنت من الاطاحة باحد العناصر الارهابية الذي يشغل منصب مايسمى مسؤول المفرزة الامنية في بعقوبة لدى عصابات داعش الارهابية".ولفتت الى ان "العملية تمت بعد مراقبة تحركات الهدف على مدار (٤٨ ساعة) قادما من محافظة ديالى حيث القي القبض عليه في منطقة الكرادة ببغداد، صادرة بحقه مذكرة قضائية وفق المادة (١/٤) إرهاب".ومن جانب اخرى،اشار البيان الى ان "مفارز مديرية استخبارات وامن ذي قار التابعة تمكنت من القبض على متهمين اثنين من تجار المواد المخدرة في قضاء سوق الشيوخ - محافظة ذي قار"، مبينا ان "المتهمين بحوزتهما على كمية من مادة الكرستال المخدرة تم ضبطهاوتوقيفهما وفق المادة (٢٨) مخدرات".واضاف البيان، ان "مفارز مديرية استخبارات وامن النجف الاشرف وبالتعاون مع شؤون المخدرات القبض على احد تجار المواد المخدرة في قضاء النجف".واشار الى ان "المتهمين ضبط بحوزته على حبوب مخدرة وادوات تعاطي تم احالة الى الجهات صاحبة الاختصاص".