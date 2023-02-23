في بغداد.. اعتقال شخص قتل فتاة وفصل رأسها عن جسدها

أفاد مصدر أمني، الخميس، باعتقال شخص قام بقتل فتاة وفصل رأسها عن جسدها شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة امنية تتمكن من القبض على شخص تولد 2002 والمتهم بجريمة قتل فتاة وفصل رأسها عن جسدها وقام بحرق الرأس بنية اخفاء الملامح بتاريخ 1/1/2023".

وأضاف المصدر أن "عملية القبض تمت ضمن مدينة الصدر"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.