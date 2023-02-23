اعتقال تاجر مخدرات بعد اشتباك شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، الخميس، باعتقال تاجر مخدرات بعد اشتباك معه شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "منتسباً في الامن الوطني اصيب نتيجة اشتباك مع احد تجار المخدرات وحصل تبادل اطلاق النار".

وأضاف المصدر أن "القوة تمكنت من الرد واصابة التاجر والقبض عليه في مدينة الشعلة".