أعلنت خلية الاعلام الامني، عن مقتل خمسة "ارهابيين" بقصف جوي في صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان، إنه "بعد مراقبة فنية ومتابعة من ابطال قيادة عمليات صلاح الدين وتخطيط وإشراف وتسخير الجهد الفني لخلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، ابطال القوة الجوية صقور الجو وبضربة جوية ناجحة يتمكنون من قتل خمسة من العناصر الارهابية".

وأضافت أن العملية تمت "في اطراف وادي العظيم ضمن قاطع صلاح الدين".