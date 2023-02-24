بعد ضربات جوية "موجعة".. العثور على جثث 5 إرهابيين بصلاح الدين

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "لاحقاً لخبر الضربات الجوية الموجعة ليلة أمس ضمن قاطع عمليات صلاح الدين والتي جاءت بعد مراقبة فنية، شرعت، فجر اليوم، قوة من لواء مغاوير صلاح الدين بإشراف ميداني من قبل قائد عمليات صلاح الدين لتفتيش المكان المستهدف".وأضافت، أن "القوة عثرت على خمسة جثث لعناصر عصابات داعش الإرهابية ممزقة ومتناثرة ومعدات مختلفة في أطراف وادي العظيم".