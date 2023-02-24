متنكر بزي امرأة.. القبض على أردني يقوم بعمليات نصب واحتيال في بغداد (صور)

السومرية نيوز - امن



تمكنت قوة امنية، اليوم الجمعة، من القبض على شخص يحمل الجنسية الأردنية يقوم بعمليات نصب واحتيال في العاصمة بغداد.



وقال مصدر أمني للسومرية نيوز، ان "قوة أمنية من شرطة الرصافة تمكنت من القبض على شخص يحمل الجنسية الأردنية متنكر بزي امرأة (متحول جنسي) يقوم بعمليات نصب واحتيال على سواق العجلات المدني ضمن منطقة بغداد الجديدة".