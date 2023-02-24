القبض على موظف حكومي بتهمة النصب والاحتيال في بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بالقاء القبض على موظف في دائرة بلدية المنصور وفق مذكرة قبض بتهمة النصب والاحتيال وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "قوة امنية تلقي القبض على موظف في دائرة بلدية المنصور وفق مذكرة قبض وفق المادة ٤٥٦ (نصب واحتيال) ضمن منطقة الشواكة وسط بغداد".