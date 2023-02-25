البصرة.. انتشال جثة حارس أجنبي الجنسية واخماد حريق ببناية تجارية (صور)

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني أخمدت حريق اندلع داخل بناية تجارية مكون من طابقين مشيدة من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني متخذة لتجارة الأجهزة الكهربائية في مركز محافظة البصرة".وأشارت المديرية الى، ان مفارزها "طوقت النيران وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى البنايات التجارية المجاورة لموقع الحادث لتنفذ بعدها عمليات الاقتحام المباشر ونجحت بالدخول وسط البناية المحترق لتحكم سيطرتها على ألسنة النار بشكل كامل وتعثر على جثة حارس البناية وهو باكستاني الجنسية".ولفتت الى ان "الجثة تم نقلها إلى دائرة الطب العدلي وفق الإجراءات القانونية المتبعة مع فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق".