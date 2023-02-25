اغلاق جسر "حيوي" في بغداد

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية، أغلقت الجسر المعلق، ورفضت السماح بالمرور الا لحاملي باجات المنطقة الخضراء حتى انتهاء عقد مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي".وانطلقت أعمال المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي في العاصمة بغداد، اليوم السبت، بحضور رؤساء البرلمانات العربية.