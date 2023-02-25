قَطع رأس فتاة وحَرقه.. اعتقال "أبو طبر" شرقي بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب الشعب لمكافحة الإجرام تمكنت من القاء القبض على المجرم الملقب بـ(أبو طبر) لارتكابه جريمة قتل فتاة وفصل رأسها عن جسدها في منطقة سبع قصور شرق بغداد".وأضاف البيان، أن "عملية القبض تمت بعد أن توافرت معلومات عن وجود حادث قتل ليتم على الفور تشكيل فريق عمل لمتابعة الحادث وبعد التحري وجمع المعلومات بجهد كبير ومميز أثمر بالتوصل إلى المتهم والقبض عليه في مدينة الصدر".وتابع البيان، انه "لدى إجراء التحقيق معه أعترف صراحة عن قيامه بذبح الفتاة وقطع راسها وحرقه بنية اخفاء الملامح"، مشيرا الى أن "المتهم دونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".