"احتجاز ثكنة".. الداخلية تصدر عقوبة بحق ضابط قام بتصرفات غير قانونية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "جه وزير الداخلية، الجهات المختصة في وزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق ضابط برتبة عميد ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بتصرفات غير قانونية بعيدة عن القواعد والسلوك المهني للمؤسسة الأمنية من بينها القيام بإطلاق العيارات النارية في إحدى المناسبات العامة".وأضافت: "حيث وجه الوزير بمعاقبة الضابط بعقوبة إدارية "احتجاز ثكنة" واتخاذ الإجراءات الإدارية الأخرى بحقه".