بطريقة غير شرعية.. القبض على 23 متسللاً اجنبياً حاولوا اجتياز الحدود

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "ضمن مهام قيادة قوات الحدود في التصدي لحالات التسلل والتهريب وبناءاً على معلومات استخبارية دقيقة تمكن الفوج الأول اللواء العاشر ضمن قيادة حدود المنطقة الثالثة، من إلقاء القبض على (23) متسللاً اجنبياً حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية".واضافت انه "تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".