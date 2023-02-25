القبض على ارهابيين وضبط كدسي عتاد في مناطق متفرقة

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "استناداً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة شرع ابطال جهاز مكافحة الارهاب بسلسلة عمليات في مناطق متعددة في بلدنا الحبيب،حيث القى القبض على ارهابيين (اثنين) بعمليتين منفصلتين في محافظتي اربيل والسليمانية من خلال التنسيق والتعاون مع مكافحة ارهاب المحافظات".واضاف البيان، انه "وفي مناطق وسط العراق نفذ ابطالنا واجب ضبط كدس عتاد في محافظة الانبار- الفلوجة يحتوي على عبوات ناسفة ومواد اخرى معدة للتفجير".وعلى صعيد متصل في المناطق الجنوبية، اشار البيان الى انه "تم ضبط كدس عتاد في محافظة ميسان قضاء الكحلاء يحتوي على قنابر هاون واعتدة خفيفة ومتوسطة".وتابع ان "الابطال في جهاز مكافحة الارهاب في كل محافظات وطننا الحبيب يواصلون عملياتهم النوعية بمعلومات استخبارية دقيقة للقضاء على الارهاب".