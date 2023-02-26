برئاسة يارالله.. وفد أمني يصل إلى كركوك



السومرية نيوز – أمن



وصل وفد أمني برئاسة رئيس اركان الجيش الفريق اول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، اليوم الاحد، الى كركوك.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "رئيس اركان الجيش الفريق اول قوات خاصة الركن عبد الامير رشيد يارالله، يرافقه قائد القوات البرية، وصلوا الى قاطع كركوك للاطلاع على الوضع الامني هناك".

