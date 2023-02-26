صولة أمنية تنتهي باعتقال 5 متهمين في بغداد (صور)

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فريق أمني من اللواء التاسع عشر وبدلالة أحد المشتكين تمكن من إلقاء القبض على متهمين أثنين قاما بجريمة الدكة العشائرية في منطقة ام الكبر والغزلان تعرضت خلالها امرأة الى اصابة في البطن والفخذ وإصابة طفلة في منطقة الرقبة تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم".وأضاف البيان، أن "مفارز اللواء ذاته ووفق مذكرة صادرة من محكمة تحقيق الرصافة تمكنت من القاء القبض على متهم بالتزوير في منطقة الشعب، وضمن قاطع اللواء الثامن عشر في مدينة الصدر تمكنت مفارز اللواء من ملاحقة متهم قام برمي 2 قنبرة محلية الصنع (بمبة) على أحد الدور السكنية وإلقاء القبض عليه".وأشار الى أن "مفارز اللواء ذاته ألقت القبض على مشتبه به ضبط بحوزته حلي ذهبية عبارة عن (سوار، سلسلة، حلقة، تراجي، بالاضافة الى مبلغ مائة الف دينار) في سوق مريدي".ولفت البيان الى أن "المتهمين تم احالتهم اصوليا إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".