شخص يقتل عمه في بغداد والأمن يطيح بالجاني

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إنه "اثناء انتظار المجني عليه بالقرب من عجلته نوع مرسيدس قلاب بالقرب من محطة وقود تعبئة الفضيلية الأهلية لغرض تزويدها بالوقود حضر إليه القاتل وهو ابن شقيقه وقام بإطلاق النار عليه بواسطة بندقية نوع كلاشنكوف والهروب إلى جهة مجهولة".وأضاف، أنه "لدى تطويق المنطقة تم العثور على عجلة القاتل بالقرب من محل الحادث ثم القبض عليه خلال تنفيذ عملية التفتيش ضمن المنطقة".