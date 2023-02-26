شرطة النجف تكشف تفاصيل جريمة قتل في المحافظة

كشفت قيادة شرطة النجف، الأحد، تفاصيل جريمة قتل في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان، إنها "شرعت بتشكيل فريق عمل مختص لمعرفة ملابسات حادث مقتل والدة الدكتور قسور الطريحي والدكتورة ازهار الطريحي داخل منزلها في حي المثنى".

وأضاف البيان "بحسب المعلومات الأولية ومراجعة كاميرات المراقبة فإن الحادث كان حسب المعطيات الأولية محاولة سرقة من قبل أحد الاشخاص الذي اقدم على قتل المجني عليها بعد أن حاولت إيقافه، واثناء ذلك قام احد أقرباء المجني عليها والذي يسكن بجوراها وبعد سماعه أصوات بالدخول الى الدار وقتل الشخص الذي اقدم على قتل المرأة بعد ان قام بتوجيه السلاح نحوه"، مشيراً الى أن "التحقيقات ما زلت جارية".