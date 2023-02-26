في ميسان.. تحرير مختطفة منذ ثلاثة أشهر واعتقال خاطفها

أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، عن تحرير مختطفة منذ ثلاثة أشهر واعتقال خاطفها في محافظة ميسان.

وقالت الوكالة في بيان، إن "قوة من قيادة شرطة محافظة ميسان/ قسم مكافحة الإجرام، حررت فتاة مختطفة والقت القبض على الجاني بعد استدراجه بكمين محكم في إحدى مناطق مدينة العمارة".

وأوضح البيان أنه " بتاريخ (15-11-2022) وردت معلومات عن حادث الخطف وبذات التاريخ تم تشكيل فريق عمل من شعبة مكافحة اجرام الخطف برئاسة قائد شرطة المحافظة وإشراف مدير قسم مكافحة الاجرام، وخلال عمليات البحث والتحري وتتبع تحركات الجاني، تمكن فريق العمل من اعتقاله وتحرير الفتاة".

ولفت البيان الى أنه "لدى إجراء التحقيق مع المتهم اعترف صراحة عن قيامه بجريمة الخطف والهروب بالضحية الى عدة محافظات في الأشهر الثلاثة الماضية خشية الوقوع بيد القانون".