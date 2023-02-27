ضبط وكر لتهريب المشتقات النفطية والقبض على متهم أجنبي في محافظتين

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قوة مشتركة من مركز شرطة نفط البرجسية والفوج الرابع الثامن وخلال واجب أمني تمكنت من ضبط وكر لتهريب المشتقات النفطية في محافظة البصرة يستخدم لتدوير الزيوت بشكل مخالف للضوابط".في السياق ذاته، "ألقت مفارز الفوج الثالث للواء شرطة الطاقة السابع ومن خلال الممارسات الأمنية بالاشتراك مع وحدتي الاستخبارات وأمن الافراد القبض على متهم أجنبي الجنسية كان يروم الدخول الى حقل الغراف النفطي في محافظة ذي قار".وأشارت الوزارة الى ان "المتهم تم إيداعه بالتوقيف تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضها على القضاء المختص".