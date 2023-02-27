مقتل صياد وإصابة اخر بهجوم لداعش في ديالى



السومرية نيوز – أمن



أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بمقتل صياد وإصابة اخر بهجوم لداعش في محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "عصابات داعش الإرهابية شنت هجوما قرب نهر ناريين شرقي محافظة ديالى".



وأضاف، أن "الهجوم أسفر عن مقتل صياد وإصابة أخر".



