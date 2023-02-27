الإطاحة بتسعة إرهابيين من داعش في ثلاث محافظات

وذكر إعلام المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعمليات نوعية وبجهود حثيثة لقسم وشعب (استخبارات وأمن) قيادة عمليات صلاح الدين والفرق الثامنة والعاشرة والحادية عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات تم نصب كمائن محكمة في مناطق المحافظات ذاتها".وأشار الى ان "الكمائن أسفرت عن إلقاء القبض على (9) إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة أربعة إرهاب في قضاء داقوق وكركوك والشرقاط والرمادي في سيطرتي الشهيد محمد الكروي والكيلو 35 وناحيتي الرياض والملتقى وقد تم تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً".