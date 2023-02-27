نينوى.. قصف تركي يستهدف جبل سنجار

السومرية نيوز - أمن

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، باستهداف جبل سنجار غربي نينوى بقصف تركي.



وقال المصدر، إن "قصفاً تركياً استهدف جبل سنجار غربي محافظة نينوى".



وأضاف، أن "القصف استهدف عجلة بداخلها عناصر من حزب العمال"، مشيرا الى أنه "أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين".