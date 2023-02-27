مكافحة إرهاب كردستان يكشف تفاصيل القصف التركي على سنجار

وذكر الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طائرة بدون طيار تركية قصفت سيارة في سنجار، قُتل على إثرها قيادي في قوات حماية سنجار وإثنين من حماياته".وأضاف البيان، أن "القصف أدى أيضا الى مقتل "بير جكو" قائد فوج 80/ حشد شعبي واثنين من مرافقيه".