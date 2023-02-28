الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته 720 ألف قرص مخدر غربي العراق

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بإشراف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ضبط (720،000) ألف قرص مخدر بحوزة تاجر مخدرات غربي البلاد بالجرم المشهود بعد ثلاث أيام من انطلاق عملية الردع الثانية ثأر الشهيد ضياء حامد حيدر التي تستهدف تجار ومروجي وناقلي المخدرات وكل من لهم مساس بها".وأضاف البيان، ان "المتهم تم ايداعه التوقيف عن جريمة تجارة المخدرات بموجب قرار قضائي وفق احكام المادة 28 مخدرات لينال جزاءه العادل".