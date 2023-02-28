ضبط أكثر من 850 ألف لتر من المشتقات النفطية بمناطق متفرقة

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان مفارزها "تواصل عملياتها الاستباقية للحد من حالات تهريب النفط ومشتقاته، واستنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة وبعمليات منفصلة تمكنت مفارز الوكالة من احباط عمليات لسرقة المنتوجات النفطية حيث تم ضبط أكثر من (٨٥٠،٠٠٠ الف لتر) نتيجة كشف مواقع مخالفة للمتاجرة بالمنتوجات النفطية بلغ عددها (١١) موقعا كما تمكنت من ضبط (٢٤) عجلة والقبض على سائقيها تستخدم للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته بصورة غير رسمية".وأشار البيان الى ان "الوكالة تمكنت من ضبط خزانات كبيرة الاحجام ذات سعات مختلفة تحتوي على منتوج نفطي وبكميات نفذت الواجبات مناطق متفرقة".