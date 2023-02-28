كمائن محكمة تطيح بـ12 ارهابياً في 5 محافظات

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لأقسام وشعب (استخبارات وأمن) قيادة عمليات الانبار وميسان وصلاح الدين والفرق السابعة والثامنة والرابعة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات تم نصب كمائن محكمة في المحافظات (بغداد والانبار وميسان وكركوك وصلاح الدين) أسفرت عن إلقاء القبض على (12) إرهابياً مطلوباً للقضاء وفق أحكام المادة أربعة إرهاب في الاقضية (رمانة وعانة والمجر الكبير والشرقاط للساحلين الأيمن والايسر وعامرية الفلوجة والدورة".وأضاف البيان، أن "الارهابيين تم تسليمهم إلى جهات الطلب ميدانياً وأصولياً".