الإطاحة بأربعة من أخطر تجار المخدرات في بغداد

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع ومن خلال التنسيق مع مديرية المخدرات والمؤثرات العقلية، تمكنت من القاء القبض على ثلاثة من تجار المخدرات في منطقه صليخ ببغداد وبحوزتهم كمية من مادة الكريستال ومبالغ مالية".وأضاف البيان، انه "بدلالة المتهمين تم نصب كمين محكم قرب تقاطع درويش، اسفر عن القاء القبض على احد اخطر تجار المخدرات وبحوزتة كمية من مادة الكريستال ومسدس".وأشار الى أن "المواد تمت مصادرتها وتسليم المتهمين الى مديرية المخدرات والموثرات العقلية".