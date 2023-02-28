مجلس وكلاء الأمن الوطني يصدر عدة قرارات

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".وأضاف: "قرر المجلس الموافقة على التوصيات الواردة في موضوع ( تبسيط إجراءات المجالس التحقيقية لمنتسبي الأجهزة الأمنية )، بعد تعديلها وإضافة بعض الفقرات المتعلقة بها ".واشار المكتب الإعلامي الى ان "المجلس ناقش أيضا، عدداً من مذكرات التفاهم بين الأجهزة الاستخبارية في جمهورية العراق والجهات النظيرة لها في دولها، وقرر الموافقة عليها بعد تعديلها، وفقاً للملاحظات التي أقرها المجلس".