وزير الداخلية يصل تونس

وذكر بيان لمكتب الشمري، ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزير الداخلية عبد الامير الشمري والوفد المرافق له وصلوا جمهورية تونس للمشاركة في اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب".وكان في استقبال الوفد، وفق البيان، "الامين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد ابن علي كومان ووزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين".