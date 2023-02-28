الاستخبارات تضبط أسلحة ورمانات ومبالغ مالية بالدولار في بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، ان قوة امنية من الاستخبارات تتمكن من ضبط اسلحة متوسطة ورمانات يدوية غير مرخصة ومبالغ مالية بالدولار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "قوة امنية من الاستخبارات تمكنت من ضبط اسلحة متوسطة ورمانات يدوية غير مرخصة ومبالغ مالية عملة دولار داخل موكب وهمي يعود الى احد المصارف ضمن شارع ٦٢ في منطقة الكرادة في بغداد.